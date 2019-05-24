На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 16956 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 39413 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 58499 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73930 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119463 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144536 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130158 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение

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Киев  •  УНН

 • 8367 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В ближайший час с сохранением до конца суток, 24 мая, и в течение суток 25 мая по области и городу ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 24 мая и суток 25 мая по области и городу ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы.

Напомним, по состоянию на 14 часов 24 мая, в результате интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей остаются подтопленными 65 дворов в 9 населенных пунктах.

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