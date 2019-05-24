На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В ближайший час с сохранением до конца суток, 24 мая, и в течение суток 25 мая по области и городу ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"В ближайший час с сохранением до конца дня 24 мая и суток 25 мая по области и городу ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы.
Напомним, по состоянию на 14 часов 24 мая, в результате интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей остаются подтопленными 65 дворов в 9 населенных пунктах.