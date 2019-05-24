Негода на Заході України: підтопленими залишаються 65 дворогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Станом на 14 годину, 24 травня, внаслідок інтенсивних опадів на території Івано-Франківської та Закарпатської областей залишаються підтопленими 65 дворогосподарств у 9 населених пунктах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Івано-Франківська область. Залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в 9 населених пунктах області. З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 109 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 25 тис. 110 м куб. води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини. Для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 31 чол., 5 мотопомп та 10 од. тех., з них від ДСНС 17 чол. о/с., 5 мотопомп та 6 од. техніки.
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Закарпатська область. Залишаються підтопленими 37 житлових будинків, 109 підвальних приміщень житлових будинків, 288 дворогосподарств, 1 тис. 45 га сільгоспугідь, 52 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано міст через р. Латориця в с. Котельниця Воловецького району та пошкоджено міст через місцевий потічок в с. Верхня Грабівниця Воловецького району, зруйновано 930 м берегоукріплень.
Спостерігається перелив води через автодорогу місцевого значення протяжністю близько 150 м між с. В. Ком’яти та с. Шаланки Виноградівського району. Організовано об’їзд. Рух по автодорозі державного значення Мукачево-Рогатин поблизу с. Вільхівка Іршавського району відновлено.
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З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 22 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 18 тис. 630 м. куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню залучено від ДСНС 21 чол. о/с. та 7 од. техніки.
Нагадаємо, збитки, завдані паводком внаслідок тривалих інтенсивних дощів, на Закарпатті можна буде оцінити тільки за кілька тижнів.