Збитки від стихії на Закарпатті оцінять тільки за кілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Збитки, завдані паводком внаслідок тривалих інтенсивних дощів, на Закарпатті можна буде оцінити тільки за кілька тижнів. Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас у коментарі кореспонденту УНН.
"Суму збитків оцінити поки що неможливо, тому що, по-перше, ще не закінчився паводок, по-друге, вже пішли листи в райони, щоб вони створювали комісії (для оцінки збитків – ред.) і у верхніх гірських районах уже почали оцінювати збитки, обходити об'єкти. Загальна картина буде відома приблизно наступного тижня. Але, щоб повністю порахувати, треба, щоб зійшов паводок – і це мінімум кілька тижнів", - зазначив Галас.
За його словами, наслідки нинішньої стихії можна порівняти з руйнуваннями через паводок у грудні 2017 року. Нині під удар стихії потрапили 8 районів області та близько 50 населених пунктів.
Як повідомляв УНН, через негоду, яка вирує на Західній Україні, на території Закарпатської області підтоплено 288 дворогосподарств, з яких 37 — житлові будинки та 109 підвальних приміщень житлових будинків.
Нагадаємо, у двох районах Закарпаття: Іршавському і Виноградівському – ще очікують підйом рівня води.