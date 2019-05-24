Убытки от стихии на Закарпатье оценят только через несколько недель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Ущерб, нанесенный паводком в результате длительных интенсивных дождей, на Закарпатье можно будет оценить только через несколько недель. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии корреспонденту УНН.
"Сумму убытков оценить пока невозможно, так как, во-первых, еще не закончился паводок, во-вторых, уже пошли письма в районы, чтобы они создавали комиссии (для оценки ущерба - ред.) и в верхних горных районах уже начали оценивать убытки, обходить объекты. Общая картина будет известна примерно на следующей неделе. Но, чтобы полностью посчитать, надо, чтобы сошел паводок - и это минимум несколько недель", - отметил Галас.
По его словам, последствия нынешней стихии можно сравнить с разрушениями из-за паводка в декабре 2017 года. Сейчас под удар стихии попали 8 районов области и около 50 населенных пунктов.
Как сообщал УНН, из-за непогоды, которая бушует на Западной Украине, на территории Закарпатской области подтоплены 288 домохозяйств, из которых 37 - жилые дома и 109 подвальных помещений жилых домов.
Напомним, в двух районах Закарпатья: Иршавском и Виноградовском - еще ожидают подъем уровня воды.