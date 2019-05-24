На Прикарпатті підтопленими залишаються 9 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Івано-Франківській області, станом на 11 годину дня, досі залишаються підтопленими 9 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України в Івано-Франківськоій області.
“Залишаються підтопленими 99 дворогосподарств в 9 населених пунктах області”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, з початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 109 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 25 тис. 110 м куб. води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.
Для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 31 чол., 5 мотопомп та 10 од. тех., з них від ДСНС 17 чол. о/с., 5 мотопомп та 6 од. техніки.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області на ранок п’ятниці досі підтоплені один житловий будинок та 151 дворогосподарство у 15 населених пунктах.