На Прикарпатье подтопленными остаются 9 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Ивано-Франковской области, на 11:00 дня, до сих пор остаются подтопленными 9 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
"Остаются подтопленными 99 дворов в 9 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 109 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачан 25 тыс. 110 м куб. воды, через подтоплены участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.
Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 31 чел., 5 мотопомп и 10 ед. тех., из них от ГСЧС 17 чел. в/с., 5 мотопомп и 6 ед. техники.
Напомним, в Ивано-Франковской области на утро пятницы до сих пор подтоплены один жилой дом и 151 домохозяйств в 15 населенных пунктах.