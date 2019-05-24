На Прикарпатье подтопленными остаются 9 населенных пунктов

"Остаются подтопленными 99 дворов в 9 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода на Закарпатье: число подтопленных домов растет

Отмечается, с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 109 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачан 25 тыс. 110 м куб. воды, через подтоплены участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 31 чел., 5 мотопомп и 10 ед. тех., из них от ГСЧС 17 чел. в/с., 5 мотопомп и 6 ед. техники.

Напомним, в Ивано-Франковской области на утро пятницы до сих пор подтоплены один жилой дом и 151 домохозяйств в 15 населенных пунктах.