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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119463 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144535 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130158 просмотра

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На Прикарпатье подтопленными остаются 9 населенных пунктов

На Прикарпатье подтопленными остаются 9 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 12612 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Ивано-Франковской области, на 11:00 дня, до сих пор остаются подтопленными 9 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Остаются подтопленными 99 дворов в 9 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 109 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачан 25 тыс. 110 м куб. воды, через подтоплены участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 31 чел., 5 мотопомп и 10 ед. тех., из них от ГСЧС 17 чел. в/с., 5 мотопомп и 6 ед. техники.

Напомним, в Ивано-Франковской области на утро пятницы до сих пор подтоплены один жилой дом и 151 домохозяйств в 15 населенных пунктах.

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