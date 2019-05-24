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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 119628 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110860 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137232 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

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Непогода на Западе Украины: подтопленными остаются 65 дворов

Непогода на Западе Украины: подтопленными остаются 65 дворов

Киев  •  УНН

 • 10155 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 14 часов 24 мая, в результате интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей остаются подтопленными 65 домохозяйств в 9 населенных пунктах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Ивано-Франковская область. Остаются подтопленными 65 дворов в 9 населенных пунктах области. С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 109 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачан 25 тыс. 110 м куб. воды, через подтоплены участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 31 чел., 5 мотопомп и 10 ед. тех., из них от ГСЧС 17 чел. в/с., 5 мотопомп и 6 ед. техники.

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Закарпатская область. Остаются подтопленными 37 жилых домов, 109 подвальных помещений жилых домов, 288 дворов, 1 тыс. 45 га сельхозугодий, 52 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых укреплений.

Наблюдается перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района. Организован объезд. Движение по автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин вблизи с. Ольховка Иршавского района восстановлено.

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С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 22 выезда для оказания помощи населению, откачано 18 тыс. 630 м куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено от ГСЧС 21 чел. в/с. и 7 ед. техники.

Напомним, убытки, причиненные паводком в результате длительных интенсивных дождей на Закарпатье можно будет оценить только через несколько недель.

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