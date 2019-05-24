Непогода на Западе Украины: подтопленными остаются 65 дворов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 14 часов 24 мая, в результате интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей остаются подтопленными 65 домохозяйств в 9 населенных пунктах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Ивано-Франковская область. Остаются подтопленными 65 дворов в 9 населенных пунктах области. С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 109 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачан 25 тыс. 110 м куб. воды, через подтоплены участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 31 чел., 5 мотопомп и 10 ед. тех., из них от ГСЧС 17 чел. в/с., 5 мотопомп и 6 ед. техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Прикарпатье подтопленными остаются 9 населенных пунктов
Закарпатская область. Остаются подтопленными 37 жилых домов, 109 подвальных помещений жилых домов, 288 дворов, 1 тыс. 45 га сельхозугодий, 52 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых укреплений.
Наблюдается перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района. Организован объезд. Движение по автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин вблизи с. Ольховка Иршавского района восстановлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Движение по дорогам Закарпатской области восстановлено - ОГА
С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 22 выезда для оказания помощи населению, откачано 18 тыс. 630 м куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено от ГСЧС 21 чел. в/с. и 7 ед. техники.
Напомним, убытки, причиненные паводком в результате длительных интенсивных дождей на Закарпатье можно будет оценить только через несколько недель.