Негода на Західній Україні: рівень води поступово спадає

КИЇВ. 24 травня. УНН. Станом на 19:00 в Івано-Франквській області підтоплень житлових будинків немає. Ситуація у Закарпатській області та на Прикарпатті стабілізувалася, рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.