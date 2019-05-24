Негода на Західній Україні: рівень води поступово спадає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Станом на 19:00 в Івано-Франквській області підтоплень житлових будинків немає. Ситуація у Закарпатській області та на Прикарпатті стабілізувалася, рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 19:00 в Івано-Франквській області підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 48 дворогосподарств в 7 населених пунктах області", - йдеться в повідомленні.
Також на Закарпатті залишаються підтопленими 22 будинки, 216 дворогосподарств, 892 га сільськогосподарських угідь та 52 га пасовищ. Ситуація в обох областях стабілізувалася. Рівень води поступово спадає.
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Як повідомляв УНН, внаслідок зниження інтенсивності дощів від завтра на заході України почнеться покращення ситуації, яка виникла через підтоплення.
Водночас, у двох районах Закарпської області ще очікують підйом води.
Також нагадаємо, що на Закарпатті і Прикарпатті оголосили штормове попередження.