Підтоплення на заході України: стабілізацію ситуації обіцяють відзавтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Внаслідок зниження інтенсивності дощів відзавтра на заході України почнеться покращення ситуації, яка виникла через підтоплення. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Стосовно погодних умов, гірше не буде, і з завтрашнього дня можна очікувати більш-менш швидку стабілізацію ситуації", - зазначив Кульбіда.
За його словами, протягом 21-22 травня на заході країни спостерігатимуться ще помірні і значні опади (сьогодні до 15:00 на Прикарпатті випало ще 20-25 мм опадів), втім вже завтра ситуація почне покращуватись за рахунок суттєвого зниження інтенсивності дощів.
При цьому він додав, що нинішня ситуація із підтопленням виникла внаслідок тривалих інтенсивних дощів, які спостерігались в регіоні з початку місяця. Так, за дві декади місяця на території західних областей випало кілька місячних норм опадів.
Лише за останні дні на території Львівської і Івано-Франківської областей випало до 90 мм опадів, що спричинило комплексне погіршення ситуації в регіоні.
Нагадаємо, з підтопленням зіткнулася низка областей на заході України - Івано-Франківська область, Рівненщина зокрема.