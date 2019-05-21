Подтопление на западе Украины: стабилизацию ситуации обещают с завтрашнего дня

"Что касается погодных условий, хуже не будет, и с завтрашнего дня можно ожидать более или менее быструю стабилизацию ситуации", - отметил Кульбида.

По его словам, в течение 21-22 мая на западе страны будут наблюдаться еще умеренные и значительные осадки (сегодня в 15:00 на Прикарпатье выпало еще 20-25 мм осадков), впрочем уже завтра ситуация начнет улучшаться за счет существенного снижения интенсивности дождей.

При этом он добавил, что нынешняя ситуация с подтоплением возникла в результате длительных интенсивных дождей, которые наблюдались в регионе с начала месяца. Так, за две декады месяца на территории западных областей выпало несколько месячных норм осадков.

Только за последние дни на территории Львовской и Ивано-Франковской областей выпало до 90 мм осадков, что привело к комплексному ухудшению ситуации в регионе.

Напомним, с подтоплением столкнулись ряд областей на западе Украины - Ивано-Франковская область, Ровенская область в частности.