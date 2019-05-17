На Рівненщині через дощі підтоплено понад 90 домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Рівненщині через дощі підтоплено понад 90 домогосподарств. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що 17 травня у результаті дощів у Рокитнівському районі відбувся підйом рівня води у р. Льва, через що було підтоплено 66 домогосподарства та 2 будинки.
За даними ДСНС, внаслідок підйому рівнів ґрунтових вод підтоплено в Сарненському, Дубровицькому та Березнівському районах по 8 домогосподарств, Володимирецькому та Зарічненському районах – по 2 домогосподарства.
Таким чином, всього у Рівненській області підтоплено 94 домогосподарства та 2 будинки.
Для ліквідації підтоплень від ДСНС залучено 47 чоловік особового складу, 9 одиниць техніки та 9 мотопомп.
Нагадаємо, внаслідок інтенсивних опадів у Івано-Франківські області підтоплено сотні будинків.