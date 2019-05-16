Цієї ночі внаслідок інтенсивних опадів у Івано-Франківські області підтоплено сотні будинків

“Станом на 06:00 16 травня залишається підтопленими 126 дворогосподарств з житловими будинками. Підрозділи Управління ДСНС в області 14 разів залучались для надання допомоги населенню: евакуювали 4 осіб з 2 житлових будівель та 4 осіб з 2 підтоплених транспортних засобів, провели роботи з відкачування 1840 м.куб. води. Всього до проведення робіт на території області було залучено 26 одиниць техніки та 90 чоловік, з них 21 одиницю техніки та 79 чоловік від підрозділів Управління ДСНС в області. В місцях виникнення надзвичайних подій працюють мобільні оперативні групи апарату Управління та районних підрозділів Управління ДСНС в області”, — зазначили рятувальники.

Приведено в готовність пункт життєзабезпечення Івано-Франківського зведеного загону.

Також 16 травня о 00:20 до оперативно координаційного центру поступило повідомлення про підтоплення в селах Угринів та Ямниця Тисменицького району.

“За інформацією мобільної оперативної групи Управління ДСНС в області станом на 02:00 в селі Ямниця Тисменицького району внаслідок підняття рівня води в річці Павельче спостерігались підтоплення близько 300 дворогосподарств з житловими будинками (рівень води в будівлях становив від 20 до 100 см). Мешканці будівель самостійно покинули житло, працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою автомобілів підвищеної прохідності евакуювали 4 людей. Депутатським корпусом Ямницької ОТГ проводиться подворовий обхід підтоплених територій, з метою уточнення наслідків та необхідності надання допомоги населенню”, — додали у відомстві.

Станом на 06:00 в селі Ямниця залучено 62 чоловік, 19 одиниць техніки, з них 51 чоловік та 14 одиниць техніки та 1 катамаран, 5 човнів від Управління ДСНС в області. Рівень води в річці стабілізувався, спостерігається тенденція до зниження рівня.

Варто додати, що рятувальники попередили про підйом рівня води у річках.