Этой ночью в результате интенсивных осадков в Ивано-Франковской области подтоплены сотни домов

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КИЕВ. 16 мая. УНН. 15 мая в результате выпадения сильных осадков в виде дождя, в период с 19:00 до 22:00 часов на территории области было подтоплено сточными водами 2 админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, 5 участков автомобильных дорог, передает УНН со ссылкой на пресс- службу ГСЧС в области.

“По состоянию на 6:00 16 мая остаются подтопленными 126 дворов с жилыми домами. Подразделения Управления ГСЧС в области 14 раз привлекались для оказания помощи населению: эвакуировали 4 человек с 2 жилых зданий и 4 с 2 подтопленных транспортных средств, провели работы по откачке 1840 куб. воды. Всего к проведению работ на территории области было привлечено 26 единиц техники и 90 человек, из них 21 единица техники и 79 человек от подразделений Управления ГСЧС в области. В местах возникновения чрезвычайных происшествий работают мобильные оперативные группы аппарата Управления и районных подразделений Управления ГСЧС в области”, — отметили спасатели.

Приведены в готовность пункт жизнеобеспечения Ивано-Франковского сводного отряда.

Также 16 мая в 00:20 в оперативно координационный центр поступило сообщение о подтоплении в селах Угринов и Ямница Тисменицкого района.

“По информации мобильной оперативной группы Управления ГСЧС в области на 2:00 в селе Ямница Тисменицкого района в результате поднятия уровня воды в реке Павельче наблюдались подтопления около 300 дворов с жилыми домами (уровень воды в зданиях составлял от 20 до 100 см). Жители зданий самостоятельно покинули жилье, работники пожарно-спасательной службы с помощью автомобилей повышенной проходимости эвакуировали 4 человека. Депутатским корпусом Ямницький ОТГ проводится подворовой обход подтопленных территорий, с целью уточнения последствий и необходимости оказания помощи населению”, — добавили в ведомстве.

По состоянию на 6:00 в селе Ямница привлечено 62 человек, 19 единиц техники, из них 51 человек и 14 единиц техники и 1 катамаран, 5 лодок от Управления ГСЧС в области. Уровень воды в реке стабилизировался, наблюдается тенденция к снижению уровня.

Стоит добавить, что спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках.

Украинские Национальные Новости

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