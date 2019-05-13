Рятувальники попередили про підйом рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У зв'язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями на водоймах в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
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"12-13 травня продовжиться подальший ріст рiвнiв води на 0,1-0,5 м (над рiвнями на 8 годину 10 травня) на рiчках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей з подальшим затопленням заплав та можливим виходом води на заплаву на окремих дiлянках рiчок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, початок тижня в Україні буде дощовим. Повітря вдень прогріється до 24 градусів тепла.