Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В связи с значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями на водоемах в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
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"12-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8:00 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - сообщили в ведомстве.
Напомним, начало недели в Украине будет дождливым. Воздух днем прогреется до 24 градусов тепла.