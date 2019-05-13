Сьогодні по Україні до 24 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Початок тижня в Україні буде дощовим. Повітря вдень прогріється до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 травня вночі у Приазов'ї, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вночі та вранці по всій країні, крім північних та східних областей, подекуди туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, в Карпатах та Прикарпатті 13-18°.
У Києві вночі 13 травня без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення настрою через погоду.