Українців попередили про можливе погіршення настрою через погоду

"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 4 по 7 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.

Як повідомляв УНН, українцям дали прогноз магнітних бурь на травень.