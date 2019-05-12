Українців попередили про можливе погіршення настрою через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 12 по 16 травня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 4 по 7 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, українцям дали прогноз магнітних бурь на травень.