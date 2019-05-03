Наступного тижня Україну накриє магнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На українців насувається магнітна буря 7 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"7 травня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - повідомили УНН.
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця у квітні жителів України раніше не чекали магнітні збудження або магнітні бурі.
Нагадаємо, 1 квітня науковці прогнозували лише одні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 12 квітня.
Наразі прогноз є до 20 травня.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня.