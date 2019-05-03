На следующей неделе Украину накроет магнитная буря

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 63764 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91938 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103327 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126624 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112568 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138422 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144754 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130258 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На следующей неделе Украину накроет магнитная буря

На следующей неделе Украину накроет магнитная буря

Киев  •  УНН

 • 21163 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На украинцев надвигается магнитная буря 7 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"7 мая астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в апреле жителей Украины ранее не ждали магнитные возбуждения или магнитные бури.

Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.

Сейчас прогноз есть до 20 мая.

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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.

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