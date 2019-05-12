Украинцев предупредили о возможном ухудшении настроения из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 12 по 16 мая будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 4 по 7 мая будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, украинцам дали прогноз магнитных бурь на май.