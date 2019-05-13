Сегодня по Украине до 24 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Начало недели в Украине будет дождливым. Воздух днем прогреется до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 мая ночью в Приазовье, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Ночью и утром по всей стране, кроме северных и восточных областей, местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в Карпатах и Прикарпатье 13-18°.
В Киеве ночью 13 мая без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении настроения из-за погоды.