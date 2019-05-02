Синоптики дали прогноз на травень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Середня місячна температура передбачається 15-18°, в гірських районах 11-13°, що на 1-2° вище середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики.
Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, у травні цього року очікується на рівні 34-89 мм, у Карпатах - до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для травня є те, що середня місячна температура повiтря становить 13-17°, у гірських районах 7-12°. Загалом у травні заморозки ймовірні як на поверхнi ґрунту, так i в повiтрi.
За час спостережень абсолютний мінімум температури у травні в Україні фіксували на рівні 0-6° морозу, місцями на Сумщині, в гірських районах до 7-10° морозу, на узбережжi морів подекуди фіксували 0-3° тепла.
Абсолютний максимум за весь час спостережень в останній місяць весни - 31-37° тепла, на півдні Одещини, Луганщини та в Криму - до 38-39°, в Карпатах і горах Криму - 22-30°.
Для травня загалом характерною є середня місячна кількість опадів на рівні 22-60 мм, у західних, Вінницькій області та в горах Криму переважно 62-81 мм, в Карпатах і на Прикарпатті 85-148 мм.
Стiйкий перехiд середньої добової температури повiтря через +15°, що є клiматичним показником початку лiта, згідно зі спостереженнями, вiдбувається зазвичай на Закарпаттi та у південній половині країни у першiй половинi, на рештi території - в другiй половинi мiсяця.
Нагадаємо, українцям дали прогноз магнітних бурь на травень.