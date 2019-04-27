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Українцям дали прогноз магнітних бурь на травень

Українцям дали прогноз магнітних бурь на травень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На українців насуваються три магнітні бурі у травні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"1, 2 та 7  травня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - повідомили УНН

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця у квітні жителів України раніше не чекали магнітні збудження або магнітні бурі. 

Нагадаємо, 1 квітня науковці прогнозували лише одні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 12 квітня. 

Наразі прогноз є до 24 травня. 

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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня. 

Українські Національні Новини

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