Украинцам дали прогноз магнитных бурь на май

"1, 2 и 7 мая астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.



По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в апреле жителей Украины ранее не ждали магнитные возбуждения или магнитные бури.



Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.



Сейчас прогноз есть до 24 мая.



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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.