Украинцам дали прогноз магнитных бурь на май
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На украинцев надвигаются три магнитные бури в мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"1, 2 и 7 мая астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в апреле жителей Украины ранее не ждали магнитные возбуждения или магнитные бури.
Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.
Сейчас прогноз есть до 24 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Склонных к аллергии украинцев призвали не есть яблоки и не гулять под дождем
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.