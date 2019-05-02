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Синоптики дали прогноз на май

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Средняя месячная температура в мае этого года в Украине прогнозируется на уровне от 15° до 18° тепла, xnj несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 15-18°, в горных районах 11-13°, что на 1-2° выше средних многолетних значений", - сообщили синоптики.

Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, в мае этого года ожидается на уровне 34-89 мм, в Карпатах - до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В целом же, согласно наблюдениям, характерным для мая является то, что средняя месячная температура воздуха составляет 13-17°, в горных районах 7-12°. В мае в цедом заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.

За время наблюдений абсолютный минимум температуры в мае в Украине фиксировали на уровне 0-6° мороза, местами в Сумской области, в горных районах до 7-10° мороза, на побережье морей местами фиксировали 0-3° тепла.

Абсолютный максимум за все время наблюдений в последний месяц весны - 31-37° тепла, на юге Одесской, Луганской областей и в Крыму - до 38-39°, в Карпатах и горах Крыма - 22-30°.

Для мае в целом характерно среднее месячное количество осадков на уровне 22-60 мм, в западных, Винницкой области и в горах Крыма преимущественно 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°, что является климатической показателем начала лета, согласно наблюдениям, происходит обычно на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца.

Напомним, украинцам дали прогноз магнитных бурь на май.

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