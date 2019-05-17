В Ровенской области из-за дождей подтоплено более 90 домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Ровенскоц области из-за дождей подтоплено более 90 домохозяйств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 17 мая в результате дождей в Рокитновском районе поднялся уровень воды в р. Льва, из-за чего было подтоплено 66 домохозяйств и 2 дома.
По данным ГСЧС, в результате подъема уровней грунтовых вод подтоплено в Сарненском, Дубровицком и Березновском районах по 8 домохозяйств, Владимирецком и Заричненском районах - по 2 домохозяйства.
Таким образом, всего в Ровенской области подтоплено 94 домохозяйств и 2 дома.
Для ликвидации подтоплений от ГСЧС привлечено 47 человек личного состава, 9 единиц техники и 9 мотопомп.
Напомним, в результате интенсивных осадков в Ивано-Франковской области подтоплено сотни домов.