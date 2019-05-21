Негода на Івано-Франківщині: частково підтопленими залишаються три населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Внаслідок інтенсивних дощів на території Івано-Франківської області наразі підтоплення залишаються в окремих районах трьох населених пунктів. Про це заявив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На цей час підтопленими залишають тільки деякі окремі адреси - в Івано-Франківську, в районі Підгірці міста Калуш і окремі об'єкти "Карпатнафтохім". На решті території ситуація стабілізувалась, і значних підтоплень уже немає на цей час", - зазначив Сніцар.
За його словами, за минулу добу, 20 травня, внаслідок значних опадів на Івано-Франківщині зазнали підтоплень близько 3,2 тис. домогосподарств, пошкоджено два мости, два населені пункти відключені від газопостачання.
При цьому він додав, що протягом минулої доби рятувальники евакуювали 60 осіб, витягнули 10 транспортних засобів тощо.
Нагадаємо, у Львові через негоду зупинився електротранспорт.