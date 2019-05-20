У Львові через негоду зупинився електротранспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Львові через негоду не курсував електротранспорт. Про це Гал-інфо повідомили в прес-службі ЛКП "Львівелектротранс", передає УНН.
Як повідомили в ЛКП "Львівелектротранс" о 17:55 у зв'язку з погодніми умовами було припинено подачу струму.
Зазначимо, що сьогодні у Львові під час сильної зливи відбулись підтоплення кількох вулиць.
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За словами очевидців залило вулицю Окуневського та Франка.
Нагадаємо, що синоптики попереджають про погіршення умов. На 21 — 23 травня очікуються сильні тривалі дощі. Грози, подекуди град та шквали 15 — 20 м/с.