Во Львове из-за непогоды остановился электротранспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Во Львове из-за непогоды не курсировал электротранспорт. Об этом Гал-инфо сообщили в пресс-службе ЛКП "Львовэлектротранс", передает УНН.
Как сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс" в 17:55 в связи с погодными условиями была прекращена подача тока.
Отметим, что сегодня во Львове во время сильного ливня произошли подтопления нескольких улиц.
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По словам очевидцев, залило улицу Окуневского и Франко.
Напомним, что синоптики предупреждают об ухудшении условий. На 21 - 23 мая ожидаются сильные продолжительные дожди. Грозы, местами град и шквалы 15 - 20 м / с.