Негода знеструмила більше 70 населених пунктів Житомирщини

КИЇВ. 17 травня. УНН. Через нічні шквальний вітер та грози у Житомирській області було знеструмлено 74 населених пункти. Станом на 6 ранку без електропостачання залишалось 35 міст та сіл в області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АТ ”Житомиробленерго”.