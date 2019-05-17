Негода знеструмила більше 70 населених пунктів Житомирщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Через нічні шквальний вітер та грози у Житомирській області було знеструмлено 74 населених пункти. Станом на 6 ранку без електропостачання залишалось 35 міст та сіл в області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АТ ”Житомиробленерго”.
"З 16 на 17 травня 2019 року складні погодні умови, які супроводжувались активними грозами, шквальним вітром, зливами, призвели до пошкодження електричних мереж. По АТ ”Житомиробленерго” відключались лінії електропередач: ПЛ-110кВ – 3 шт.; ПЛ-35кВ – 4 шт.; ПЛ-6-10кВ – 27 шт. Загалом по Житомирській області знеструмлювалось 74 населених пункти", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що найбільш потерпіли райони Новоград-Волинський, Олевський та Ємільчинський.
Станом на 6 годину ранку 17 травня знеструмленими залишались 35 населених пунктів, з них 20 - у Новоград-Волинському районі, 10 - в Олевському районі, 2 - у Любарському та 3 - у Ємільчинському районах.
Для ліквідації наслідків негоди у терміновому порядку організовуються додаткові аварійно-відновлювальні бригади в РЕМ, на території яких сталися відключення.
Як повідомляв УНН, рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках.
Нагадаємо, завтра, 18 травня, в Україні грози та до 29 градусів тепла.