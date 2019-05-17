Непогода обесточила более 70 населенных пунктов Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Через ночные шквальный ветер и грозы в Житомирской области были обесточены 74 населенных пункта. По состоянию на 6 утра без электроснабжения оставалось 35 городов и сел в области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Житомироблэнерго".
"С 16 на 17 мая 2019 сложные погодные условия, которые сопровождались активными грозами, шквальным ветром, ливнями, привели к повреждению электрических сетей. По АО "Житомироблэнерго" отключались линии электропередач: ПЛ-110 кВ - 3 шт.; ВЛ-35кВ - 4 шт.; ВЛ-6-10кВ - 27 шт. В целом по Житомирской области обесточивалось 74 населенных пункта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее пострадавшие районы - Новоград-Волынский, Олевский и Емильченский.
По состоянию на 6:00 утра 17 мая обесточенными оставались 35 населенных пунктов, из них 20- в Новоград-Волынском районе, 10 - в Олевском районе, 2 - в Любарском и 3 - в Емильчинском районах.
Для ликвидации последствий непогоды в срочном порядке организуются дополнительные аварийно-восстановительные бригады в РЭС, на территории которых произошли отключения.
Как сообщал УНН, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.
Напомним, завтра, 18 мая, в Украине грозы и до 29 градусов тепла.