Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води: 17 травня — на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1,0 м; на рiчках басейнiв Прута, Сiреті на 0,3-1,3 м. Підйоми рівнів води відбуватимуться без негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.
17 — 18 травня — на рiчках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.), Прип’ятi (Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська обл.), Ужа, Тетерева (Житомирська, Київська обл.) на 0,1 — 0,5 м; на рiчцi Стир, нижче Хрiнницького водосховища, на 0,2-0,8 м, на окремих ділянках річок — подальше затоплення заплав, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угiдь.
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У Карпатському регіоні, у мiсцях проходження сильних злив, можливе формування значного схилового, місцевого стоку та утворення невеликих локальних селевих потоків.
17 травня на рiчках басейнів Прип’ятi, Ужа і Тетерева очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,3 м; на рiчцi Стир, нижче Хрiнницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 14 травня. На окремих дiлянках рiчок — вихід води на заплаву, подальше її затоплення, можливе часткове затоплення сільсько-господарських угiдь.
17 −19 травня — на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 — 0,7 м над рiвнями 16 травня на 08 год. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.
17 травня — на Тисі (на ділянці Хуст-Вилок), Дністрі нижче Галича, Пруті нижче Коломиї внаслідок добігання паводкових вод з верхів’їв річок на 0,5-1,0 м, в межах русла, без негативних наслідків.
Вдень 17 травня очікується проходження максимуму паводку: на Дністрі в створі поста Заліщики висотою 440-480 см над “0” поста з максимальною витратою 600-700 м.куб./с; на Пруті-Чернівці 150-200 см над “0” поста з максимальною витратою 280-430 м3/с.
Нагадаємо, по Україні у п’ятницю, 17 травня, продовжить дощити. Температура повітря вдень сягне місцями 30 градусів тепла.