Сьогодні в Україні до 30 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. По Україні у п'ятницю, 17 травня, продовжить дощити. Температура повітря вдень сягне місцями 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентр.
"17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, в Карпатах 4-9° тепла; вдень 21-26°, у південній частині місцями 28-30°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-19°.
17 травня на Київщині переважно без опадів. Вітер східний, помірний. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.
Нагадаємо, грози та дощі продовжаться і на наступному тижні.