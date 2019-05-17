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Сьогодні в Україні до 30 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 30 градусів тепла

Київ • УНН

 • 7539 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. По Україні у п'ятницю, 17 травня, продовжить дощити. Температура повітря вдень сягне місцями 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентр.

"17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів", - вказали синоптики.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, в Карпатах 4-9° тепла; вдень 21-26°, у південній частині місцями 28-30°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-19°.

17 травня на Київщині переважно без опадів. Вітер східний, помірний. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, грози та дощі продовжаться і на наступному тижні.

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