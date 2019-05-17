Сегодня в Украине до 30 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По Украине в пятницу, 17 мая, продолжат идти дожди. Температура воздуха днем достигнет местами 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентр.
"17 мая в западной части дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, в Карпатах 4-9° тепла; днем 21-26°, в южной части местами 28-30°, на Закарпатье и Прикарпатье 16-19°.
17 мая в Киевской области преимущественно без осадков. Ветер восточный, умеренный. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.
Напомним, грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе.