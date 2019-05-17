Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине в результате ожидаемых значительных и сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в результате ожидаемых значительных и сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды: 17 мая - на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,0 м; на реках бассейнов Прута, Сирет на 0,3-1,3 м. Подъемы уровней воды будут проходить без негативных последствий", - говорится в сообщении.
17 - 18 мая - на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская обл.), Припяти (Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирская обл.), Ужа, Тетерева (Житомирская, Киевская обл.) на 0,1 - 0,5 м; на реке Стырь, ниже Хринницького водохранилища, на 0,2-0,8 м, на отдельных участках рек - дальнейшее затопление пойм, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.
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В Карпатском регионе, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного, местного стока и образование небольших локальных селевых потоков.
17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стырь, ниже Хринницького водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08 ч. 14 мая. На отдельных участках рек - выход воды на пойму, дальнейшее ее затопления, возможно частичное затопление сельскохозяйственных хозяйственных угодий.
17 -19 мая - левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями 16 мая на 08 ч. Местами возможен начальный выход воды на поймах. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока.
17 мая - на Тисе (на участке Хуст-Вилок), Днестре ниже Галича, Пруте ниже Коломыи в результате добегания паводковых вод из верховьев рек на 0,5-1,0 м, в пределах русла, без негативных последствий.
Днем 17 мая ожидается прохождение максимума паводка: на Днестре в створе поста Залещики высотой 440-480 см над "0" поста с максимальным расходом 600-700 куб. м/с; на Пруте-Черновцы 150-200 см над "0" поста с максимальным расходом 280-430 м3/с.
Напомним, по Украине в пятницу, 17 мая, продолжит идти дождь. Температура воздуха днем достигнет местами 30 градусов тепла.