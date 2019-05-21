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7 марта, 15:45 • 77220 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90637 просмотра

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7 марта, 08:52 • 122521 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111495 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

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Непогода в Ивано-Франковской области: частично подтопленными остаются три населенных пункта

Непогода в Ивано-Франковской области: частично подтопленными остаются три населенных пункта

Киев  •  УНН

 • 13024 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Вследствие интенсивных дождей на территории Ивано-Франковской области пока подтопления остаются в отдельных районах трех населенных пунктов. Об этом заявил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время подтопленными оставляют только некоторые отдельные адреса - в Ивано-Франковске, в районе Подгорица города Калуш и отдельные объекты "Карпатнефтехим". На остальной территории ситуация стабилизировалась, и значительных подтоплений уже нет в настоящее время", - отметил Сницар.

По его словам, за прошедшие сутки, 20 мая, в результате значительных осадков в Ивано-Франковской области подтопило около 3,2 тыс. домохозяйств, повреждены два моста, два населенных пункта отключены от газоснабжения.

При этом он добавил, что за прошедшие сутки спасатели эвакуировали 60 человек, вытащили 10 транспортных средств и тому подобное.

Напомним, во Львове из-за непогоды остановился электротранспорт.

Украинские Национальные Новости

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