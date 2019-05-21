Непогода в Ивано-Франковской области: частично подтопленными остаются три населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Вследствие интенсивных дождей на территории Ивано-Франковской области пока подтопления остаются в отдельных районах трех населенных пунктов. Об этом заявил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время подтопленными оставляют только некоторые отдельные адреса - в Ивано-Франковске, в районе Подгорица города Калуш и отдельные объекты "Карпатнефтехим". На остальной территории ситуация стабилизировалась, и значительных подтоплений уже нет в настоящее время", - отметил Сницар.
По его словам, за прошедшие сутки, 20 мая, в результате значительных осадков в Ивано-Франковской области подтопило около 3,2 тыс. домохозяйств, повреждены два моста, два населенных пункта отключены от газоснабжения.
При этом он добавил, что за прошедшие сутки спасатели эвакуировали 60 человек, вытащили 10 транспортных средств и тому подобное.
Напомним, во Львове из-за непогоды остановился электротранспорт.