Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая

Цены на нефть выросли в четверг на фоне падения запасов сырой нефти в США и увеличения импорта из Китая, что поддержало ожидания роста спроса в двух крупнейших в мире странах-потребителях нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или 0,7%, до $84,13 за баррель в 12:55 по Гринвичу. Цена нефти марки West Texas Intermediate в июне подорожала на 62 цента, или 0,8%, до $79,61 за баррель.

"Нефтяные рынки получили поддержку от более значительного, чем ожидалось, снижения данных о запасах в США. Улучшение данных по торговому балансу Китая добавило импульс к росту", - сказала Тина Тенг, независимый аналитик рынка.

По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, упали на прошлой неделе на 1,4 миллиона баррелей до 459,5 миллиона, что превзошло ожидания аналитиков по снижению на 1,1 миллиона баррелей.

Запасы сократились, поскольку активность нефтеперерабатывающих заводов за этот период выросла на 307 тысяч баррелей в сутки.

Как показали таможенные данные, опубликованные в четверг, поставки сырой нефти в апреле в Китай, крупнейшего в мире импортера нефти, достигли 44,72 миллиона тонн, или около 10,88 миллиона баррелей в сутки. Это на 5,45% больше, чем годом ранее.

"Впечатляющему восстановлению (цен на нефть) также способствовали все более слабые надежды на прекращение огня между Израилем и ХАМАС", - сказал Тамас Варга из нефтяного брокера PVM.

ХАМАС заявил в среду, что не желает идти на новые уступки Израилю в переговорах по прекращению огня в секторе Газа, хотя переговоры все еще продолжаются в Каире.

"Хотя цены на нефть могут немного улучшиться в краткосрочной перспективе, возможно, будет трудно вернуться к апрельскому максимуму выше уровня в 90 долларов за баррель, где геополитическая напряженность была на пике", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.

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