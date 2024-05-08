"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

Снижение цен на нефть в мае дает надежду, что цены на бензин также снизятся. Об этом рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Подорожание цен на топливо вызвано ситуацией на мировом рынке нефти. В начале года цена была 76-77 долларов за баррель, к началу мая она была 90 и выше. 15% - это достаточно существенный рост вместе с ценами на нефтепродукты. Сейчас видим "охлаждение" на рынке нефти - 83-85 долларов за баррель. Это дает нам надежду надеяться, что мы получим "охлаждение" ценника еще в мае - рассказал Куюн.

Дополнение

Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху.

Украинские АЗС в начале мая начали поднимать цены на бензин и дизельное топливо.

Средние цены на топливо по Украине на 8.05.2024: