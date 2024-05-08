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"Охолодження" цін на ринку нафти дає надію, що вартість бензину теж знизиться - експерт

"Охолодження" цін на ринку нафти дає надію, що вартість бензину теж знизиться - експерт

Київ • УНН

 • 16090 перегляди

У травні ціни на нафту знизилися до 83-85 доларів за барель, що дає надію на зниження цін на бензин після їх значного зростання на початку року.

Зниження цін на нафту у травні дає надію, що ціни на бензин також знизяться. Про це розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергiй Куюн в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Подорожчання цін на паливо викликане ситуацією на світовому ринку нафти. На початку року ціна була 76-77 доларів за барель, до початку травня вона була 90 й вище. 15% - це досить суттєве зростання разом з цінами на нафтопродукти. Зараз бачимо "охолодження" на ринку нафти - 83-85 доларів за барель. Це дає нам надію сподіватися, що ми отримаємо "охолодження" цінника ще у травні

- розповів Куюн.

Доповнення

Ціни на нафту зросли після ізраїльських ударів по Рафаху.

Українські АЗС на початку травня почали підіймати ціни на бензин та дизельне паливо.

Середні ціни на пальне по Україні на 8.05.2024:

  • Бензин А-95 преміум - 59,53 грн
  • Бензин А-95 - 55,97 грн
  • Бензин А-92 - 52,45 грн
  • Дизельне паливо - 53,88 грн
  • Газ авто­мобільний - 27,28 грн
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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