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Нафта відновлюється в ціні на тлі скорочення запасів у США та зростання імпорту Китаю

Нафта відновлюється в ціні на тлі скорочення запасів у США та зростання імпорту Китаю

Київ • УНН

 • 18797 перегляди

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі падіння запасів сирої нафти в США і збільшення китайського імпорту, підтримуючи очікування зростання попиту в двох найбільших країнах-споживачах нафти в світі.

Ціни на нафту зросли у четвер на тлі падіння запасів сирої нафти в США та збільшення імпорту з Китаю, що підтримало очікування зростання попиту у двох найбільших у світі країнах-споживачах нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або 0,7%, до $84,13 за барель о 12:55 за Грінвічем. Ціна нафти марки West Texas Intermediate у червні подорожчала на 62 центи, або 0,8%, до $79,61 за барель.

"Нафтові ринки отримали підтримку від значнішого, ніж очікувалося, зниження даних про запаси в США. Поліпшення даних щодо торговельного балансу Китаю додало імпульс до зростання", - сказала Тіна Тенг, незалежний аналітик ринку.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі нафти у світі, впали минулого тижня на 1,4 мільйона барелів до 459,5 мільйона, що перевершило очікування аналітиків щодо зниження на 1,1 мільйона барелів.

Запаси скоротилися, оскільки активність нафтопереробних заводів за цей період зросла на 307 тисяч барелів на добу.

Як показали митні дані, опубліковані в четвер, постачання сирої нафти у квітні до Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, сягнуло 44,72 мільйона тонн, або близько 10,88 мільйона барелів на добу. Це на 5,45% більше, ніж роком раніше.

"Вражаючому відновленню (цін на нафту) також сприяли дедалі слабші надії на припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС", - сказав Тамас Варга з нафтового брокера PVM.

ХАМАС заявив у середу, що не бажає йти на нові поступки Ізраїлю в переговорах щодо припинення вогню в секторі Газа, хоча переговори все ще продовжуються в Каїрі. 

"Хоча ціни на нафту можуть трохи покращитися в короткостроковій перспективі, можливо, буде важко повернутися до квітневого максимуму вище за рівень у 90 доларів за барель, де геополітична напруженість була на піку", - сказав Їп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Охолодження" цін на ринку нафти дає надію, що вартість бензину теж знизиться - експерт 08.05.24, 16:22 • 16090 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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