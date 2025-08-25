Нефть подорожала на фоне опасений по поводу поставок после ударов по РФ

Цены на нефть в понедельник резко выросли на фоне усиления опасений по поводу возможных перебоев с поставками российской нефти после ударов по российской территории, ожидания снижения процентных ставок в США положительно повлияли на прогнозы мирового роста и спроса на топливо, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или 0,04%, до $67,76 в 03:42 по Гринвичу (06:42 по Киеву), а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 7 центов, или 0,11%, до $63,73.

После ударов в РФ произошел масштабный пожар на экспортном топливном терминале в Усть-Луге, сообщили российские официальные лица. Кроме того, пожар на российском Новошахтинском НПЗ из-за дронового удара продолжается уже четвертые сутки, сообщил исполняющий обязанности губернатора российского региона. НПЗ продает топливо преимущественно на экспорт и имеет годовую мощность 5 миллионов тонн нефти, или около 100 000 баррелей в сутки.

"Учитывая успехи Украины в атаках на российскую нефтяную инфраструктуру... риски для сырой нефти смещаются на более высокие уровни", - заявил аналитик IG Market Тони Сикамор.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что Россия пошла на "значительные уступки" по мирному урегулированию войны РФ против Украины.

"Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было одним из главных требований с самого начала. И, что важно, они признали, что будут предоставлены определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины", - сказал Вэнс в программе на канале NBC.

Однако президент США Дональд Трамп в пятницу снова пригрозил ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании ситуации в Украине.

Склонность инвесторов к риску возросла после того, как в пятницу глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл дал понять о возможном снижении процентной ставки на заседании центрального банка США в следующем месяце.

"Настроение инвесторов, склонных к риску, на всех рынках усилило интерес инвесторов к сырьевым товарам, чему способствовали вновь обострившиеся проблемы с предложением в сфере энергоносителей и металлов", - отмечают аналитики ANZ.

