Нефть подорожала на фоне опасений по поводу поставок после ударов по РФ

Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
00:01 • 2570 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 18269 просмотра
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 35841 просмотра
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 36597 просмотра
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 34640 просмотра
24 августа, 07:11
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 46997 просмотра
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 80348 просмотра
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64323 просмотра
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34632 просмотра
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
24 августа, 20:41
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
24 августа, 22:14
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах
24 августа, 22:39
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ
24 августа, 23:11
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые
00:29
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: детали
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 574 просмотра
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 46997 просмотра
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 80348 просмотра
23 августа, 06:00
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 03:30
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 13:10
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 11:46
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 10:17
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 02:18
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Нефть подорожала на фоне опасений по поводу поставок после ударов по РФ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Цены на нефть резко выросли из-за опасений по поводу перебоев с поставками российской нефти после ударов на территории РФ. Ожидания снижения процентных ставок в США также положительно повлияли на прогнозы мирового роста и спроса на топливо.

Нефть подорожала на фоне опасений по поводу поставок после ударов по РФ

Цены на нефть в понедельник резко выросли на фоне усиления опасений по поводу возможных перебоев с поставками российской нефти после ударов по российской территории, ожидания снижения процентных ставок в США положительно повлияли на прогнозы мирового роста и спроса на топливо, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или 0,04%, до $67,76 в 03:42 по Гринвичу (06:42 по Киеву), а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 7 центов, или 0,11%, до $63,73.

После ударов в РФ произошел масштабный пожар на экспортном топливном терминале в Усть-Луге, сообщили российские официальные лица. Кроме того, пожар на российском Новошахтинском НПЗ из-за дронового удара продолжается уже четвертые сутки, сообщил исполняющий обязанности губернатора российского региона. НПЗ продает топливо преимущественно на экспорт и имеет годовую мощность 5 миллионов тонн нефти, или около 100 000 баррелей в сутки.

"Учитывая успехи Украины в атаках на российскую нефтяную инфраструктуру... риски для сырой нефти смещаются на более высокие уровни", - заявил аналитик IG Market Тони Сикамор.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что Россия пошла на "значительные уступки" по мирному урегулированию войны РФ против Украины.

"Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было одним из главных требований с самого начала. И, что важно, они признали, что будут предоставлены определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины", - сказал Вэнс в программе на канале NBC.

Однако президент США Дональд Трамп в пятницу снова пригрозил ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании ситуации в Украине.

Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»22.08.25, 21:18 • 34632 просмотра

Склонность инвесторов к риску возросла после того, как в пятницу глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл дал понять о возможном снижении процентной ставки на заседании центрального банка США в следующем месяце.

"Настроение инвесторов, склонных к риску, на всех рынках усилило интерес инвесторов к сырьевым товарам, чему способствовали вновь обострившиеся проблемы с предложением в сфере энергоносителей и металлов", - отмечают аналитики ANZ.

Венгрия и Словакия пожаловались в ЕС и требуют гарантий на фоне перебоев с поставками российской нефти через "Дружбу"22.08.25, 11:50 • 3481 просмотр

