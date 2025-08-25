$41.220.00
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 1586 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 3280 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 18625 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 36251 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36851 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34843 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47384 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80677 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64425 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Нафта подорожчала на тлі побоювань щодо поставок після уражень у рф

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Ціни на нафту різко зросли через побоювання щодо перебоїв із постачанням російської нафти після уражень на території рф. Очікування зниження відсоткових ставок у США також позитивно вплинули на прогнози світового зростання та попиту на пальне.

Нафта подорожчала на тлі побоювань щодо поставок після уражень у рф

Ціни на нафту в понеділок різко зросли на тлі посилення побоюваннь з приводу можливих перебоїв із постачанням російської нафти після уражень на російській території, очікування зниження відсоткових ставок у США позитивно вплинули на прогнози світового зростання та попиту на пальне, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або 0,04%, до $67,76 о 03:42 за Гринвічем (06:42 за Києвом), а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) - на 7 центів, або 0,11%, до $63,73.

Після уражень у рф сталася масштабна пожежа на експортному паливному терміналі в усть-лузі, повідомили російські офіційні особи. Окрім того, пожежа на російському Новошахтинському НПЗ через дронове ураження триває вже четверту добу, повідомив виконувач обов'язків губернатора російського регіону. НПЗ продає паливо переважно на експорт та має річну потужність 5 мільйонів тонн нафти, або близько 100 000 барелів на добу.

"З огляду на успіхи України в атаках на російську нафтову інфраструктуру... ризики для сирої нафти зміщуються на більш високі рівні", - заявив аналітик IG Market Тоні Сікамор.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у неділю, що росія пішла на "значні поступки" щодо мирного врегулювання війни рф проти України.

"Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було однією з головних вимог із самого початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть надані певні гарантії безпеки територіальної цілісності України", - сказав Венс у програмі на каналі NBC.

Проте президент США Дональд Трамп у п'ятницю знову пригрозив запровадити санкції проти росії, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу у мирному врегулюванні ситуації в Україні.

Схильність інвесторів до ризику зросла після того, як у п'ятницю голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл дав зрозуміти про можливе зниження процентної ставки на засіданні центрального банку США наступного місяця.

"Настрій інвесторів, схильних до ризику, на всіх ринках посилив інтерес інвесторів до сировинних товарів, чому сприяли проблеми з пропозицією у сфері енергоносіїв і металів, що знову загострилися", - зазначають аналітики ANZ.

Юлія Шрамко

