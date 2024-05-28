Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  16541 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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27 мая 2024, 06:00  •  133981 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  192222 просмотра

Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

Цены на нефть выросли на торгах в Азии во вторник, поддержанные ожиданиями высокого спроса на топливо в США во время летнего автомобильного сезона и в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня, на которой, как ожидается, будет продолжено сокращение добычи.

Экономика •   •  1965 просмотра
Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Попытка ареста земельных участков, которые участники АТО получили на правах бесплатной приватизации, вызывает вопросы, как минимум, с моральной точки зрения.

политика •   •  14231 просмотра
Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений на разных участках фронта, при этом наиболее интенсивные боевые действия велись на Покровском и Времовском направлениях, где украинские войска отбили 28 и 17 обстрелов соответственно.

Война •   •  2800 просмотра
На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

Израильский авиаудар убил 45 палестинцев в палаточном городке в Рафахе в Газе, что вызвало международный резонанс и призывы администрации Байдена к Израилю защищать гражданское население, преследуя боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  2150 просмотра
Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

Силы противовоздушной обороны в Черкасской области уничтожили вражеский беспилотник во время двухчасовой тревоги, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  4224 просмотра
В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в южных, Винницкой, Кировоградской и большинстве западных областей Украины 28 мая, тогда как на остальной территории страны будет сухо с температурой 12-17°C ночью и 24-29°C днем, за исключением высокогорья Карпат, где температура будет ниже.

Общество •   •  3977 просмотра
Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, учебное заведение, башню сотовой связи, водонапорную башню и ранив двух человек.

Война •   •  5477 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Иран впервые поставил России современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в Курской области России при попытке атаковать Сумскую область Украины, что свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Война •   •  8336 просмотра
Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Ночью подразделение роты противовоздушной обороны "Восток" сбило вражеский беспилотник над Днепром.

Общество •   •  7962 просмотра
Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 503 800 человек личного состава и 7692 танка.

Война •   •  19196 просмотра
Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага