Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

Цены на нефть выросли на азиатских торгах во вторник, продолжая рост по сравнению с предыдущей сессией, чему способствовали ожидания высокого спроса на топливо в США летом в преддверии решения ОПЕК+ по добыче на заседании, которое состоится 2 июня, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Июльские фьючерсы нефти марки Brent подорожали на 21 цент до $83,31 за баррель к 03:29 по Гринвичу (06:29 по Киеву). Более активные августовские фьючерсы выросли на 21 цент до $83,09.

Июльские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне $78,90 за баррель, что на $1,18, или 1,52%, выше уровня закрытия в пятницу.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник в условиях приглушенных торгов из-за государственных праздников в Великобритании и США после "мрачной" недели, которая была обусловлена прогнозом процентных ставок в США в условиях устойчивой инфляции.

Ожидания высокого спроса на топливо с началом летнего сезона путешествий и отпусков в США поддержали цены, считают некоторые аналитики.

Несмотря на общее мнение, что повышение процентных ставок на более длительный срок может привести к слабому росту спроса на нефть, "данные о мобильности в реальном времени указывают на то, что рост спроса на нефть по-прежнему в целом здоровый", сказал аналитик UBS Джованни Стауново в записке для клиентов.

Между тем, все внимание будет приковано к предстоящему онлайн-заседанию ОПЕК+ 2 июня, на котором трейдеры и аналитики ожидают, что сокращение добычи останется в силе и будет способствовать дальнейшему росту цен.

"Мы ожидаем, что цены на нефть вырастут в ближайшие дни из-за ожидаемого продолжения добровольного сокращения добычи производителями нефти и растущих перспектив смягчения денежно-кредитной политики США", - сказал сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

Йосида добавил, что начало автомобильного сезона в США также поддержит цены.

Ранее три источника из стран ОПЕК+ заявили, что возможно продолжение добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в день во второй половине года.

Небольшое снижение курса доллара США также поддержало рынки.

«Цены на сырую нефть, сохраняя положительную динамику последних двух сессий, похоже, стабилизировались во вторник утром, поскольку откат доллара США также способствует оптимистическим прогнозам», - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

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