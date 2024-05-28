Нафта дорожчає на тлі очікувань попиту на пальне у США напередодні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у вівторок, продовжуючи зростання порівняно з попередньою сесією, чому сприяли очікування високого попиту на паливо в США влітку напередодні рішення ОПЕК+ з видобутку на засіданні, яке відбудеться 2 червня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Липневі ф'ючерси нафти марки Brent подорожчали на 21 цент до $83,31 за барель до 03:29 за Грінвічем (06:29 за Києвом). Активніші серпневі ф'ючерси виросли на 21 цент до $83,09.

Липневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні $78,90 за барель, що на $1,18, або 1,52%, вище за рівень закриття в п'ятницю.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у понеділок в умовах приглушених торгів через державні свята у Великій Британії та США після "похмурого" тижня, що був зумовлений прогнозом процентних ставок у США в умовах стійкої інфляції.

Очікування високого попиту на паливо з початком літнього сезону подорожей та відпусток у США підтримали ціни, вважають деякі аналітики.

Незважаючи на загальну думку, що підвищення процентних ставок на більш тривалий термін може призвести до слабкого зростання попиту на нафту, "дані про мобільність у реальному часі вказують на те, що зростання попиту на нафту, як і раніше, загалом здорове", сказав аналітик UBS Джованні Стауново у записці для клієнтів.

Тим часом, вся увага буде прикута до майбутнього онлайн-засідання ОПЕК+ 2 червня, на якому трейдери та аналітики очікують, що скорочення видобутку залишиться в силі та сприятиме подальшому зростанню цін.

"Ми очікуємо, що ціни на нафту зростуть найближчими днями через очікуване продовження добровільного скорочення видобутку виробниками нафти і перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики США, що зростають", - сказав сировинний аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

Йосіда додав, що початок автомобільного сезону в США також підтримає ціни.

Раніше три джерела з країн ОПЕК+ заявили, що можливе продовження добровільного скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на день у другій половині року.

Невелике зниження курсу долара США також підтримало ринки.

"Ціни на сиру нафту, зберігаючи позитивну динаміку останніх двох сесій, схоже, стабілізувалися у вівторок вранці, оскільки відкат долара США також сприяє оптимістичним прогнозам", - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

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