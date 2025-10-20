Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне опасений по поводу глобального избытка предложения, поскольку обострение торговой напряженности между США и Китаем усилило опасения по поводу замедления экономического роста и снижения спроса на энергоносители, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 24 цента, или 0,4%, до $61,05 за баррель к 00:32 по Гринвичу (03:32 по Киеву), в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 21 цент, или 0,4%, до $57,3.

На прошлой неделе оба бенчмарка снизились более чем на 2%, что стало падением в цене в недельном измерении три недели подряд, отчасти из-за прогноза Международного энергетического агентства об избытке предложения в 2026 году.

Опасения по поводу избытка предложения вследствие увеличения добычи нефтедобывающими странами в сочетании с опасениями экономического спада, вызванного обострением торговой напряженности между США и Китаем, подпитывают давление на продавцов - отметил Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

"В то время как США усиливают давление на покупателей российской нефти, предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и российского президента владимира путина добавляет неопределенности в перспективы, усложняя корректировку позиций некоторых инвесторов", - сказал он.

На прошлой неделе глава Всемирной торговой организации заявила, что призвала США и Китай к деэскалации торговой напряженности, предупредив, что разграничение двух крупнейших экономик мира может привести к снижению мирового экономического производства на 7% в долгосрочной перспективе.

США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин

Два крупнейших потребителя нефти недавно возобновили торговую войну, введя дополнительные портовые сборы для судов, перевозящих грузы между ними, - ответные меры, которые могут нарушить мировые грузоперевозки.

Тем временем Трамп и путин договорились в четверг провести очередной саммит по войне в Украине, несмотря на то, что Вашингтон давил на Индию и Китай, требуя прекратить закупку российской нефти.

После переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, Трамп призвал Украину и россию "немедленно прекратить войну".

Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс

По словам торговых источников и аналитиков, давление США и Европы на азиатских покупателей российских энергоносителей может ограничить импорт нефти в Индию с декабря, что приведет к удешевлению поставок в Китай.

Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters

Что касается предложения, американские энергетические компании на прошлой неделе впервые за три недели увеличили количество буровых установок для добычи нефти и природного газа, сообщила в своем отчете, за которым внимательно следят, в пятницу, энергосервисная компания Baker Hughes.