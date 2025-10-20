Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем

$41.640.00
48.520.00
ukenru
02:26 • 10901 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 51136 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 42133 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 79317 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 48035 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 44556 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 41759 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47098 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54863 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 48159 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
91%
749мм
Популярные новости
"Это нападение на наследие" - Президент Франции прокомментировал громкое ограбление ЛувраVideo19 октября, 20:16 • 6994 просмотра
Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk из США19 октября, 21:09 • 5632 просмотра
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto19 октября, 21:58 • 16191 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому00:21 • 17799 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности01:54 • 11758 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 79316 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 54541 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 134172 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 155079 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 178336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Пит Хегсетх
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Херсонская область
Египет
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 45020 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 49692 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 68569 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 68104 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 94604 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Нефть марки Brent
Truth Social
Боинг 747

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent упали до $61,05 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate до $57,3. Это падение является третьим подряд недельным снижением, вызванным опасениями по поводу глобального избытка предложения и замедления экономического роста из-за торговой напряженности между США и Китаем.

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне опасений по поводу глобального избытка предложения, поскольку обострение торговой напряженности между США и Китаем усилило опасения по поводу замедления экономического роста и снижения спроса на энергоносители, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 24 цента, или 0,4%, до $61,05 за баррель к 00:32 по Гринвичу (03:32 по Киеву), в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 21 цент, или 0,4%, до $57,3.

На прошлой неделе оба бенчмарка снизились более чем на 2%, что стало падением в цене в недельном измерении три недели подряд, отчасти из-за прогноза Международного энергетического агентства об избытке предложения в 2026 году.

Опасения по поводу избытка предложения вследствие увеличения добычи нефтедобывающими странами в сочетании с опасениями экономического спада, вызванного обострением торговой напряженности между США и Китаем, подпитывают давление на продавцов

- отметил Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

"В то время как США усиливают давление на покупателей российской нефти, предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и российского президента владимира путина добавляет неопределенности в перспективы, усложняя корректировку позиций некоторых инвесторов", - сказал он.

На прошлой неделе глава Всемирной торговой организации заявила, что призвала США и Китай к деэскалации торговой напряженности, предупредив, что разграничение двух крупнейших экономик мира может привести к снижению мирового экономического производства на 7% в долгосрочной перспективе.

США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин18.10.25, 06:57 • 16892 просмотра

Два крупнейших потребителя нефти недавно возобновили торговую войну, введя дополнительные портовые сборы для судов, перевозящих грузы между ними, - ответные меры, которые могут нарушить мировые грузоперевозки.

Тем временем Трамп и путин договорились в четверг провести очередной саммит по войне в Украине, несмотря на то, что Вашингтон давил на Индию и Китай, требуя прекратить закупку российской нефти.

После переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, Трамп призвал Украину и россию "немедленно прекратить войну".

Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс20.10.25, 05:26 • 10900 просмотров

По словам торговых источников и аналитиков, давление США и Европы на азиатских покупателей российских энергоносителей может ограничить импорт нефти в Индию с декабря, что приведет к удешевлению поставок в Китай.

Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters16.10.25, 23:59 • 13992 просмотра

Что касается предложения, американские энергетические компании на прошлой неделе впервые за три недели увеличили количество буровых установок для добычи нефти и природного газа, сообщила в своем отчете, за которым внимательно следят, в пятницу, энергосервисная компания Baker Hughes.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Всемирная торговая организация
Нефть марки Brent
Дональд Трамп
Индия
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина