Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо торгової напруги між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі побоювань щодо глобального надлишку пропозиції, оскільки загострення торгової напруги між США та Китаєм посилило побоювання щодо уповільнення економічного зростання та зниження попиту на енергоносії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи, або 0,4%, до $61,05 за барель до 00:32 за Гринвічем (03:32 за Києвом), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 21 цент, або 0,4%, до $57,3.

Минулого тижня обидва бенчмарки знизилися більш ніж на 2%, що стало падінням в ціні у тижневому вимірі три тижні поспіль, частково через прогноз Міжнародного енергетичного агентства про надлишок пропозиції в 2026 році.

Побоювання з приводу надлишку пропозиції внаслідок збільшення видобутку нафтовидобувними країнами у поєднанні з побоюваннями економічного спаду, викликаного загостренням торгової напруженості між США та Китаєм, підживлюють тиск на продавців - зазначив Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

"У той час як США посилюють тиск на покупців російської нафти, майбутній саміт президента США Дональда Трампа і російського президента володимира путіна додає невизначеності в перспективи, ускладнюючи коригування позицій деяких інвесторів", - сказав він.

Минулого тижня глава Світової організації торгівлі заявила, що закликала США і Китай до деескалації торгової напруженості, попередивши, що розмежування двох найбільших економік світу може призвести до зниження світового економічного виробництва на 7% у довгостроковій перспективі.

Два найбільші споживачі нафти нещодавно відновили торговельну війну, запровадивши додаткові портові збори для суден, що перевозять вантажі між ними, - заходи у відповідь, які можуть порушити світові вантажоперевезення.

Тим часом Трамп і путін домовилися в четвер провести черговий саміт з війни в Україні, попри те, що Вашингтон тиснув на Індію і Китай, вимагаючи припинити закупівлю російської нафти.

Після переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю, Трамп закликав Україну та росію "негайно припинити війну".

За словами торгових джерел та аналітиків, тиск США та Європи на азійських покупців російських енергоносіїв може обмежити імпорт нафти до Індії з грудня, що призведе до здешевлення постачання до Китаю.

Щодо пропозиції, американські енергетичні компанії минулого тижня вперше за три тижні збільшили кількість бурових установок для видобутку нафти та природного газу, повідомила у своєму звіті, за яким уважно стежать, у п'ятницю, енергосервісна компанія Baker Hughes.