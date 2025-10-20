$41.640.00
Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо торгової напруги між США та Китаєм

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent впали до $61,05 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate до $57,3. Це падіння є третім поспіль тижневим зниженням, викликаним побоюваннями щодо глобального надлишку пропозиції та уповільнення економічного зростання через торговельну напругу між США та Китаєм.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо торгової напруги між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі побоювань щодо глобального надлишку пропозиції, оскільки загострення торгової напруги між США та Китаєм посилило побоювання щодо уповільнення економічного зростання та зниження попиту на енергоносії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи, або 0,4%, до $61,05 за барель до 00:32 за Гринвічем (03:32 за Києвом), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 21 цент, або 0,4%, до $57,3.

Минулого тижня обидва бенчмарки знизилися більш ніж на 2%, що стало падінням в ціні у тижневому вимірі три тижні поспіль, частково через прогноз Міжнародного енергетичного агентства про надлишок пропозиції в 2026 році.

Побоювання з приводу надлишку пропозиції внаслідок збільшення видобутку нафтовидобувними країнами у поєднанні з побоюваннями економічного спаду, викликаного загостренням торгової напруженості між США та Китаєм, підживлюють тиск на продавців

- зазначив Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

"У той час як США посилюють тиск на покупців російської нафти, майбутній саміт президента США Дональда Трампа і російського президента володимира путіна додає невизначеності в перспективи, ускладнюючи коригування позицій деяких інвесторів", - сказав він.

Минулого тижня глава Світової організації торгівлі заявила, що закликала США і Китай до деескалації торгової напруженості, попередивши, що розмежування двох найбільших економік світу може призвести до зниження світового економічного виробництва на 7% у довгостроковій перспективі.

США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів про зниження мит

Два найбільші споживачі нафти нещодавно відновили торговельну війну, запровадивши додаткові портові збори для суден, що перевозять вантажі між ними, - заходи у відповідь, які можуть порушити світові вантажоперевезення.

Тим часом Трамп і путін домовилися в четвер провести черговий саміт з війни в Україні, попри те, що Вашингтон тиснув на Індію і Китай, вимагаючи припинити закупівлю російської нафти.

Після переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю, Трамп закликав Україну та росію "негайно припинити війну".

Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас

За словами торгових джерел та аналітиків, тиск США та Європи на азійських покупців російських енергоносіїв може обмежити імпорт нафти до Індії з грудня, що призведе до здешевлення постачання до Китаю.

Індія скоротила імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США - Reuters

Щодо пропозиції, американські енергетичні компанії минулого тижня вперше за три тижні збільшили кількість бурових установок для видобутку нафти та природного газу, повідомила у своєму звіті, за яким уважно стежать, у п'ятницю, енергосервісна компанія Baker Hughes.

Юлія Шрамко

