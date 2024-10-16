Недопустимое нарушение: ассоциациям ряда стран сообщено о попытках реорганизации керлинга на ВОТ Украины
Киев • УНН
Президент Всеукраинской федерации керлинга обратился к ассоциациям 8 стран относительно попыток россии включить организации по ТОТ Украины в свою федерацию. Норвежская ассоциация поддержала Украину, осудив действия россии.
В рамках отстранения спортсменов рф, президент Всеукраинской федерации керлинга Алексей Перевезенцев обратился к ассоциациям Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, - чиновник напомнил о попытках включения региональных организаций по ТОТ Украины в состав российской федерации керлинга.
Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Минмолодежьспорта.
Президент Всеукраинской федерации керлинга Алексей Перевезенцев отметил, что включение региональных организаций с временно оккупированных территорий Украины, в частности Крыма и Севастополя, в состав российской федерации керлинга - это недопустимое нарушение.
Чиновник обратился с этим сообщением к ассоциациям Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции с четким призывом поддержать Украину.
Уже известно, что норвежская ассоциация керлинга решительно поддержала Украину, заявив, что действия российской федерации противоречат Духу керлинга и Конституции Всемирной Федерации.
Россия нарушает автономию ассоциаций-членов и подрывает сотрудничество и взаимопонимание между членами федерации - фундаментальные принципы организации.
Заявление является частью широкой международной кампании Министерства молодежи и спорта Украины и украинского спортивного сообщества по отстранению российских спортсменов и спортивных организаций от международного спорта, пока продолжается российская агрессия.
Напомним,
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), межправительственная организация, возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на следующей неделе примет решение, вносить ли Россию в свой черный список.
У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный11 февраля 2024, 12:36 • 66396 просмотров