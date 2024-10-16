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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Недопустимое нарушение: ассоциациям ряда стран сообщено о попытках реорганизации керлинга на ВОТ Украины

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 16:12  •  2105 просмотра

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Президент Всеукраинской федерации керлинга обратился к ассоциациям 8 стран относительно попыток россии включить организации по ТОТ Украины в свою федерацию. Норвежская ассоциация поддержала Украину, осудив действия россии.

В рамках отстранения спортсменов рф, президент Всеукраинской федерации керлинга Алексей Перевезенцев обратился к ассоциациям Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, - чиновник напомнил о попытках включения региональных организаций по ТОТ Украины в состав российской федерации керлинга.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Минмолодежьспорта.  

Президент Всеукраинской федерации керлинга Алексей Перевезенцев отметил, что включение региональных организаций с временно оккупированных территорий Украины, в частности Крыма и Севастополя, в состав российской федерации керлинга - это недопустимое нарушение.

Чиновник обратился с этим сообщением к ассоциациям Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции с четким призывом поддержать Украину.

Уже известно, что норвежская ассоциация керлинга решительно поддержала Украину, заявив, что действия российской федерации противоречат Духу керлинга и Конституции Всемирной Федерации.

Россия нарушает автономию ассоциаций-членов и подрывает сотрудничество и взаимопонимание между членами федерации - фундаментальные принципы организации.

 - говорится в сообщении.

Заявление является частью широкой международной кампании Министерства молодежи и спорта Украины и украинского спортивного сообщества по отстранению российских спортсменов и спортивных организаций от международного спорта, пока продолжается российская агрессия.

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Напомним,

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), межправительственная организация, возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на следующей неделе примет решение, вносить ли Россию в свой черный список.

У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный11 февраля 2024, 12:36 • 66396 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
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