Неприпустиме порушення: асоціаціям низки країн повідомлено про спроби реорганізації кьорлінгу на ТОТ України
Київ • УНН
Президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу звернувся до асоціацій 8 країн щодо спроб росії включити організації з ТОТ України до своєї федерації. Норвезька асоціація підтримала Україну, засудивши дії росії.
В рамках відсторонення спортсменів рф, президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу Олексій Перевезенцев звернувся до асоціацій Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, - посадовець нагадав про спроби включення регіональних організацій з ТОТ України до складу російської федерації кьорлінгу.
Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Мінмолодьспорту.
Президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу Олексій Перевезенцев зазначив, що включення регіональних організацій з тимчасово окупованих територій України, зокрема Криму та Севастополя, до складу російської федерації кьорлінгу — це неприпустиме порушення.
Посадовець звернувся з цим повідомленням до асоціацій Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції з чітким закликом підтримати Україну.
Вже відомо, що норвезька асоціація кьорлінгу рішуче підтримала Україну, заявивши, що дії російської федерації суперечать Духу кьорлінгу та Конституції Всесвітньої Федерації.
Росія порушує автономію асоціацій-членів і підриває співробітництво та взаєморозуміння між членами федерації — фундаментальні принципи організації.
Заява є частиною широкої міжнародної кампанії Міністерства молоді та спорту України та української спортивної спільноти з відсторонення російських спортсменів та спортивних організацій від міжнародного спорту, поки триває російська агресія.
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Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), міжурядова організація, яка очолює боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, наступного тижня ухвалить рішення, чи вносити росію до свого чорного списку.
У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний11.02.24, 14:36 • 66602 перегляди