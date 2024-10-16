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Неприпустиме порушення: асоціаціям низки країн повідомлено про спроби реорганізації кьорлінгу на ТОТ України

Київ • УНН

 • 16457 перегляди

Президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу звернувся до асоціацій 8 країн щодо спроб росії включити організації з ТОТ України до своєї федерації. Норвезька асоціація підтримала Україну, засудивши дії росії.

Неприпустиме порушення: асоціаціям низки країн повідомлено про спроби реорганізації кьорлінгу на ТОТ України

В рамках відсторонення спортсменів рф, президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу Олексій Перевезенцев звернувся до асоціацій Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, - посадовець нагадав про спроби включення регіональних організацій з ТОТ України до складу російської федерації кьорлінгу.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Мінмолодьспорту.  

Президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу Олексій Перевезенцев зазначив, що включення регіональних організацій з тимчасово окупованих територій України, зокрема Криму та Севастополя, до складу російської федерації кьорлінгу — це неприпустиме порушення.

Посадовець звернувся з цим повідомленням до асоціацій Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції з чітким закликом підтримати Україну.

Вже відомо, що норвезька асоціація кьорлінгу рішуче підтримала Україну, заявивши, що дії російської федерації суперечать Духу кьорлінгу та Конституції Всесвітньої Федерації.

Росія порушує автономію асоціацій-членів і підриває співробітництво та взаєморозуміння між членами федерації — фундаментальні принципи організації.

 – ідеться у повідомленні.

Заява є частиною широкої міжнародної кампанії Міністерства молоді та спорту України та української спортивної спільноти з відсторонення російських спортсменів та спортивних організацій від міжнародного спорту, поки триває російська агресія.

Нагадаємо

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), міжурядова організація, яка очолює боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, наступного тижня ухвалить рішення, чи вносити росію до свого чорного списку.

У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний11.02.24, 14:36 • 66602 перегляди

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