"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  147004 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  174037 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  179789 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  196303 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  241421 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  257814 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234943 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти

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По словам секретаря СНБО, на борту разбитого российского самолета не было украинских пленных.

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российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку с юга и севера, продолжая лобовые атаки в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы отрезать его от города, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации.

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СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

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СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник

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Воздушные силы Украины предупредили, что российские бомбардировщики Ту-95 маневрировали вблизи линий запуска ракет.

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Новая команда министерства обороны и "Государственного оператора тыла" сталкивается с критикой со стороны псевдоэкспертов, связанных с пророссийскими политиками, такими как Медведчук, за их первые тендеры на поставку продовольствия в армию.

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Атака клонов: новую команду Минобороны критикуют псевдоэксперты, которых связывают с Медведчуком и другими пророссийскими политиками

В США судьи поставили под сомнение исключение Трампа из выборов

Верховный суд США, похоже, откажется лишать Дональда Трампа права баллотироваться в президенты в 2024 году из-за его участия в беспорядках в Капитолии 6 января, ставя под сомнение то, что штаты или Конгресс имеют полномочия устанавливать такие стандарты.

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В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми

Пятеро морских пехотинцев, которые находились на борту пропавшего вертолета, разбившегося в Калифорнии, были найдены мертвыми.

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В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми

"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"

Планы россиян создать первый "Центр юнармейской подготовки" в оккупированном Мелитополе нарушают международное право и считаются очередным военным преступлением по мнению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"