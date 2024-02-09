"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти

Российский диктатор владимир путин не намерен сдаваться, на карту поставлено его политическое выживание, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выразив мнение, что необходимо лучше объяснить европейцам, что означало бы иметь российскую армию "на границе" ЕС. Об этом он сказал в интервью партнеру Euractiv EFE во время четвертого визита в Украину после российского вторжения два года назад, пишет УНН.

Детали

"россия идет на все. Президент россии владимир путин не намерен сдаваться. На карту поставлено его политическое выживание", - сказал Боррель.

путин "собирается сделать все возможное и не против пожертвовать своей армией и своим народом, поскольку он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг никаких значительных территориальных успехов", добавил глава дипломатии ЕС.

Нынешний глава кремля, предупредил он, является "соседом, который не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы".

Боррель предостерег от опасности "российской армии на границе Европы".

"Это означает, что путин может думать, что если он выиграл один раз, то почему он не мог победить своего соседа во второй раз? (...) Есть перспективы, которые люди должны знать, если мы хотим знать, почему мы делаем то, что мы делаем", - сказал он.

Граждане ЕС должны быть лучше проинформированы о том, что означало бы наличие возможного "марионеточного" правительства в Украине, как и в беларуси, предупредил Боррель.

Также Боррель, как отмечается, указал на текущую "оборонительную" стратегию москвы.

Во время своего визита в Киев Боррель передал "решительное" послание ЕС о солидарности и военной, политической и финансовой поддержке.

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель