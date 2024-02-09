"Не знає, де закінчуються і де починаються його кордони": Боррель попереджає, що путін піде на все, щоб залишитися при владі

Російський диктатор володимир путін не має наміру поступатися, на карту поставлено його політичне виживання, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, висловивши думку, що необхідно краще пояснити європейцям, що означало б мати російську армію "на кордоні" ЄС. Про це він сказав в інтерв'ю партнеру Euractiv EFE під час четвертого візиту в Україну після російського вторгнення два роки тому, пише УНН.

Деталі

"росія йде на все. Президент росії володимир путін не має наміру поступатися. На карту поставлено його політичне виживання", - сказав Боррель.

путін "збирається зробити все можливе і не проти пожертвувати своєю армією та своїм народом, оскільки він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досяг жодних значних територіальних успіхів", додав очільник дипломатії ЄС.

Нинішній очільник кремля, попередив він, є "сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони".

Боррель застеріг від небезпеки "російської армії на кордоні Європи".

"Це означає, що путін може думати, що якщо він виграв один раз, то чому він не міг перемогти свого сусіда вдруге? (...) Є перспективи, які люди повинні знати, якщо ми хочемо знати, чому ми робимо те, що ми робимо", - сказав він.

Громадяни ЄС мають бути краще поінформовані про те, що означала б наявність можливого "маріонеткового" уряду в Україні, як і в білорусі, попередив Боррель.

Також Боррель, як зазначається, вказав на поточну "оборонну" стратегію москви.

Під час свого візиту до Києва Боррель передав "рішуче" послання ЄС про солідарність та військову, політичну та фінансову підтримку.

ЄС допомагатиме Україні й надаватиме все, що необхідно - Боррель